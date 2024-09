Viabilità cittadina e sicurezza: "La strada fra le due scuole è una delle nostre priorità"

Con l’inizio imminente dell’anno scolastico torna sotto la lente d’ingrandimento il problema del tratto stradale tra i due istituti scolastici alla 167 Ovest, in via De Gasperi. Lungo il tratto stradale che collega i due edifici dell’Istituto superiore di Follonica si trova un pezzo di asfalto che da anni riversa in condizioni degradanti. L’asfalto della strada di via De Gasperi era stato parzialmente sistemato dalla vecchia amministrazione, lasciando però da ripristinarne ancora una parte. Un tratto di strada che ogni giorno mette a rischio l’incolumità degli studenti in motorino, soprattutto durante le giornate piovose. Una situazione di degrado presente ormai da anni, ma che finalmente riscuote la giusta rilevanza e che l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti ha inserito tra le priorità dei lavori di manutenzione della nuova amministrazione.

"È purtroppo un problema che sussiste da anni – dice Poggetti –. Per questo ad oggi siamo di fronte a uno stato così degradante. Dopo che l’amministrazione comunale è stata sensibilizzata sulla situazione, ho voluto verificare la criticità direttamente sul posto. È necessario intervenire in virtù della vicinanza agli edifici scolastici. Ho dato disposizione all’ufficio Lavori pubblici per essere inserito tra le priorità della manutenzione del 2025. Se tutto andrà secondo i programmi, la sua esecuzione avverrà nella primavera del nuovo anno".

Poggetti si sofferma sull’impegno dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza degli studenti. "Questa amministrazione è particolarmente attenta alle infrastrutture scolastiche – insiste –. Stiamo ultimando i lavori di manutenzione a tutti gli edifici scolastici del nostro territorio e dei lavori specifici all’ingresso della Scuola primaria Cimarosa. Lavori che abbiamo avviato nei giusti tempi per fare rientrare gli alunni nelle loro classi in totale sicurezza. Tutto quello che si trova nelle vicinanze degli istituti scolastici e che ne consente l’accessibilità è tra le nostre priorità. Per questo motivo ho voluto valutare immediatamente la criticità segnalata nella zona dei due istituti superiori alla 167 Ovest e mi sono adoperato per poterla risolvere il prima possibile. La sicurezza degli studenti è una priorità assoluta per la nostra amministrazione comunale".

Viola Bertaccini