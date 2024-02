Via Monte Bianco. Iniziano i lavori della scuola

Si è tenuto un incontro riguardo ai lavori della nuova scuola di via Monte Bianco, a Grosseto. Hanno partecipato gli assessori Riccardo Ginanneschi e Angela Amante, il dirigente comunale Luca Vecchieschi, la dirigente scolastica Verena Tassinari, la rappresentante dei genitori Silvia Balestrieri e il rappresentante del Provveditorato Gianfranco Cassisa. La novità emersa durante la riunione riguarda il fatto che nella prossima settimana inizieranno le fasi di preparazione e di allestimento del cantiere.

"Siamo soddisfatti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Megale - di come il progetto sta progredendo, tra pochi giorni potremo dare il via ai lavori. Come promesso stiamo lavorando per predisporre anche un’area che abbia la funzione di un giardino".