Via Chiassarelli. Iniziano i lavori di recupero

Iniziati i lavori di riqualificazione di via dei Chiassarelli per realizzare un percorso ciclopedonale che collega Massa Marittima a Ghirlanda. Attualmente solo un breve tratto è percorribile, quello iniziale di Ghirlanda che viene utilizzato per raggiungere alcune proprietà private.

"L’obiettivo che ci siamo dati è quello di rigenerare questa via per trasformarla in un percorso ciclopedonale a servizio dei residenti e dei turisti – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Giovannetti –. Il Comune ha inserito il recupero di questo antico tracciato all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del centro abitato di Ghirlanda in chiave turistica e sostenibile, puntando in particolare sullo sviluppo del cicloturismo. Contemporaneamente, si sono sviluppate iniziative private: la società Bike Service ha ristrutturato un immobile a fini turistico ricettivi e di servizio, e ha recuperato un altro fondo, nella piazzetta del Tordino, in cui ha realizzato il bike Shop. Ghirlanda diventa così un punto di riferimento per i ciclisti che visitano il territorio".

L’intervento su via dei Chiassarelli, per un importo complessivo di 185mila euro, prevede la manutenzione straordinaria dell’intero tracciato, partendo dalla ripulitura con mezzi meccanici della vegetazione che ricopre il sentiero, l’eliminazione dei tratti ad elevata pendenza, la rifilatura dei cigli e la realizzazione di interventi di contenimento con gabbionate nei tratti più critici.