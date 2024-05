Via all’intervento di ripascimento per la spiaggia di Pozzarello

Via al ripascimento, un nuovo look per la spiaggia di Pozzarello. I lavori partiranno il 3 giugno e riguarderanno tutto l’arenile che costeggia la strada provinciale. Le operazioni dureranno circa una decina di giorni e permetteranno di allargare la spiaggia di diversi metri, grazie all’ausilio di molte tonnellate di materiale che verranno posizionate lungo tutta la battigia, ma anche sopra il pennello di scogli che taglia perpendicolarmente la spiaggia. Non sarà però solo quella di Pozzarello ad essere interessata dalle sistemazioni in vista della stagione estiva. In maniera ridotta saranno infatti oggetto di piccoli lavori anche le spiagge della Cantoniera, la Marinella, il Siluripedio, la Soda e altre piccole spiaggette che si trovano nei pressi del centro abitato di Porto Santo Stefano, il tutto prima dell’inizio ufficiale della stagione balneare previsto dalla normativa per il 15 giugno. "Lunedì inizia l’importante riqualificazione della spiaggia del Pozzarello – annuncia il sindaco Arturo Cerulli–. È un progetto che iniziò all’epoca della nostra precedente amministrazione ed è rimasto fermo per cinque anni. Adesso siamo ripartiti e siamo in grado di iniziare il ripascimento dal 3 giugno. Saranno inserite parecchie tonnellate di sabbia, vedremo nel giro di una decina di giorni la spiaggia di Pozzarello completamente trasformata. Anche il pennello di scogli sarà riempito di sabbia e servirà anche per mantenerla lungo l’arenile. Inoltre, anche le altre spiagge hanno avuto l’ok per un piccolo ripascimento, durante il mese di giugno partiremo per sistemarle".