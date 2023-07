Via ai bus navetta per le spiagge Attivati sette percorsi sul territorio

Partito il servizio navetta per le spiagge dell’Argentario. Dalla giornata di ieri sono tornati a transitare nei centri abitati di Porto Ercole e Porto Santo Stefano e diretti verso le spiagge i bus navetta, un servizio già sperimentato con successo negli anni scorsi che ha lo scopo di disincentivare l’utilizzo di mezzi privati diretti verso i luoghi di balneazione. I bus transitano nei due centri abitati, lungo la strada "Bretella" con direzione Pozzarello – Banchina Toscana, lungo la strada Panoramica e in direzione Cimitero di Porto Ercole. Contemporaneamente prende il via il servizio di navetta serale a Porto Santo Stefano e Pozzarello e il collegamento diretto tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Sono stati articolati in tutto sette percorsi: Navetta Spiagge Porto Santo Stefano; Navetta Marinella – Cala Piccola; Navetta serale Porto Santo Stefano; Navetta Spiagge Porto Ercole; Navetta Porto Ercole – Porto Santo Stefano; Navetta Porto Santo Stefano – Porto Ercole; Navetta Porto Ercole – Cimitero. Il servizio è gratuito su tutto il territorio comunale e proseguirà per tutta la stagione estiva, fino al 10 settembre. I dettagli dei percorsi e gli orari sono disponibili e scaricabili dal sito del Comune. Nel frattempo, sempre per quanto riguarda la viabilità, il Comune ha pubblicato due avvisi per la gestione di parcheggi a Porto Santo Stefano. Nel dettaglio, si tratta dell’avvio di indagini di mercato per l’affidamento della concessione di servizi relativi alla realizzazione e gestione del parcheggio a pagamento custodito nell’area ex capannone Varoli per la stagione stagione 2023 e per l’affidamento della concessione di servizi relativi alla realizzazione e gestione del parcheggio a pagamento custodito nell’area ex Aeronautica militare e servizio navetta per la stagione 2023. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno inviare le manifestazioni di interesse esclusivamente utilizzando la procedura telematica regionale denominata Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana entro il 4 luglio. Nell’area dell’ex capannone Varoli, al momento e fino a che non sarà individuata una nuova ditta, è possibile nel frattempo parcheggiare l’auto gratuitamente per i residenti con bollino rosso e con il disco orario di due ore per chi ha invece il bollino verde.