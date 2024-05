Verso il voto amministrativo: "Amiata, centrodestra unito"

I candidati sindaci di centrodestra amiatini si muovono compatti. Così hanno incontrato i cittadini di Santa Fiora accompagnando in questa attività di pubbliche relazioni la candidata Jessica Ciaffarafà, alla guida della lista "Il comune che Amo". Presenti insieme a Ciaffarafà anche Gilberto Alviani, candidato civico ma della Lega a Seggiano, Michele Bartalini sindaco uscente di Castel del Piano, vicino a Fratelli d’Italia, e Guendalina Amati, anche le a capo di una civica di centrodestra e anche lei molto vicino a Fratelli d’Italia. Ciaffarafà è invece vicina Forza Italia. "Crediamo – dicono i rappresentanti dei tre partiti di centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – sia giunto il momento per tutto il comprensorio amiatino di compiere un vero passo in avanti nella qualità dell’azione amministrativa, mirato a quel modello di buon governo che il centrodestra ha saputo esprimere in tanti comuni della Toscana, come ad esempio con l’uscente Michele Bartalini a Castel del Piano, così da strappare alla sinistra anche gli altri tre comuni amiatini. Quando il centrodestra è unito e non ci sono personalismi, prevale il gioco di squadra".

A sostegno dei quattro candidati è salito sull’Amiata anche Fabrizio Rossi, deputato di FdI. "Il sostegno di Fratelli d’Italia – ha detto Rossi – sarà costante per tutto il comprensorio amiatino". Per Rossi la visita amiatina è stata anche l’occasione per conoscere alcune realtà locali come la Misericordia. "Ho visitato i locali della sede, nuovi e funzionali – dice – e ho visto i mezzi a disposizione, anche questi molto funzionali, ma che però necessiterebbero di un maggiore incremento, così da servire in maniera ottimale la comunità amiatina. Una realtà, quella della Misericordia, che svolge un ruolo delicato e fondamentale nel soccorso, nelle emergenze, ma anche per quanto riguarda il sociale e l’aiuto nei confronti delle persone anziane e fragili. Davvero un immenso grazie va a tutti loro, ai tantissimi volontari che lavorano all’interno della Misericordia di Caste del Piano, per il contributo che quotidianamente forniscono al servizio di tutta la popolazione".

Ha poi incontrato la Corsini Biscotti ed è stato guidato da uno dei figli di Ubaldo, Andrea Corsini: "Rappresenta – conclude Rossi – un’azienda rinomata, che grazie all’impegno e capacità della famiglia Corsini ha saputo trasformare quest’ultima in una impresa moderna e al passo con i tempi, facendone una delle eccellenze del nostro Made in Italy".

Nicola Ciuffoletti