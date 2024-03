Variazioni nella raccolta dei rifiuti durante le imminenti festività

Sei Toscana comunica le variazioni nella raccolta dei rifiuti per il periodo pasquale. A Follonica la raccolta domiciliare pomeridiana di carta e cartone alle utenze non domestiche del centro in programma per lunedì 1° aprile, non verrà effettuata. La raccolta porta a porta degli sfalci e potature nelle zone di Capannino, Corti Nuove e San Luigi in programma per lunedì 1° aprile non verrà effettuata. La raccolta dei rifiuti ndifferenziati nella zona industriale, prevista per lunedì 1° aprile, verrà posticipata a martedì 2 aprile. A Roccastrada, domenica la raccolta porta a porta del multimateriale, solitamente effettuata nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6 del mattino. Lunedì 1° aprile, la raccolta porta a porta dell’organico, solitamente effettuata nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo motivo i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6 del mattino. Negli altri comuni della provincia di Grosseto dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Monte Argentario, Montieri e Scarlino) lunedì 1° aprile (Pasquetta) tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Sei Toscana ricorda che domenica e lunedì 1° aprile resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche e anche il numero verde non sarà attivo.