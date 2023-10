Unitre Grosseto: lezioni iniziano il 9 ottobre. Presentazione dei 38 corsi a Grosseto

GROSSETO

Riparte l’attività dell’Unitre Grosseto.

La conferenza di presentazione dell’anno accademico 2023-2024 è in programma oggi alle 15.30 nell’aula magna del Polo Universitario di Grosseto, in via Ginori 43.

La neo presidente Elisa Ginanneschi e il qualificato gruppo di docenti illustreranno l’intero programma dei corsi: trentotto quelli previsti nell’annata che va ad incominciare.

"Qualità innanzitutto e quantità sono i dati distintivi delle lezioni, alcune assolutamente inedite, come da tradizione ormai consolidata dell’Unitre Grosseto – dicono i rappresentanti di Unitre Grosseto –. Le novità riguardano in particolare i corsi di calligrafia, pubblica amministrazione, intelligenza emotiva e composizione floreale".

Il programma nella sua interezza sarà distribuito tra la sede centrale in via Garibaldi e le sedi esterne in città. I corsi avranno inizio lunedì 9 ottobre.