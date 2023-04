Un’altra nevicata fuori stagione

Per quanto non sia la prima volta che accade, la neve sull’Amiata a metà aprile desta curiosità. Ieri la montagna si è svegliata, nuovamente, imbiancata. Dopo l’importante nevicata che si è verificata una settimana fa (circa 30 centimetri di neve fresca), in occasione delle festività pasquali, ieri mattina i prati delle Macinaie e Contessa, i rifugi e la vetta sono tornati ad essere imbiancati. Si parla di circa 10 centimetri di neve fresca che si è andata a sommare a quella rimasta a terra. Il paesaggio si presenta dunque tipicamente invernale anche se il calendario ci ricorda che la primavera è iniziata ormai da qualche settimana. I turisti presenti non hanno rinunciato a un’uscita fuori porta, i proprietari di alberghi e ristoranti hanno nuovamente dovuto azionare le turbine per spazzare via la neve che si è depositata all’ingresso delle strutture ricettive. Per tutta la giornata di ieri le temperature si sono stabilizzate intorno allo zero e, stando alle previsioni, le condizioni climatiche dovrebbero migliorare solo a partire dalla prossima settimana. Come detto, le nevicate a metà aprile non sono un’eccezione pur rappresentando un’anomalia nel calendario. Nel 2019 l’ultima nevicata di stagione si verificò il 6 maggio.