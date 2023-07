Una giornata particolare Alla scoperta di Merigar

La comunità si prepara all’open day di Merigar in programma domani e il Comune invita la popolazione a partecipare all’evento per conoscere da vicino la comunità buddista.

"Sarà un’intera giornata dedicata a attività varie di yoga – si spiega – anche per bambini, meditazione, danze così come insegnate dal Maestro Chogyal Namkhai Norbu". Nell’arco della giornata sono previste visite guidate alle varie strutture, a partire dal Tempio dalla particolare forma ottagonale, finemente decorato e ricco di significati simbolici, gli Stupa, monumenti con la funzione di favorire il benessere e la prosperità dei luoghi in cui sorge, la biblioteca e i suoi testi tibetani. Durante la giornata saranno disponibili guide e istruttori pronti ad accogliere e a far scoprire la storia e i simboli di questo splendido luogo.

Chiude la giornata il concerto jazz a cura di Clazz Music, il festival che proseguirà ad Arcidosso fino a domenica 30. Il concerto previsto a Merigar si intitola "Serendipità". L’open day dedicato al centro buddista è scandito in due parti, mattina e pomeriggio ma questa attività non è l’unica in programma nel weekend arcidossino. In questi giorni le vie e le piazze di Arcidosso vengono animate da concertisti provenienti da tutto il mondo. Sono circa 70, tra allievi e insegnanti, che grazie alla nuova edizione di Clazz hanno scelto il paese per frequentare corsi master in varie discipline musicali, oscillando tra jazz e classica.

"Diamo il benvenuto a tutti gli ospiti – dicono dal Comune – e ringraziamo in particolar modo il direttore del festival Matt Pickart che anche per questa sesta edizione di Clazz è riuscito a coinvolgere prestigiosi insegnanti e presentare un cartellone di eventi di respiro internazionale". Oggi alle 21.30 l’incontro è con il violinista Jean-Luc Ponty (che ha collaborato con Frank Zappa e Elton John) al Teatro degli Unanimi.

Nicola Ciuffoletti