Un "Wine bar" anche solidale Aiuti ai cittadini dell’Ucraina

Nel cuore di Saturnia è nato un nuovo wine bar, caratterizzato da un progetto di beneficenza a favore dei profughi ucraini.

Antonella Manuli, fondatrice dell’azienda agricola La Maliosa, ha da poco inaugurato il Saturnalia Wine Bar, locale nella centralissima piazza Vittorio Veneto di Saturnia. Qui si possono degustare i vini naturali di questa azienda agricola, prodotti secondo il metodo Corino, accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali e da alcune specialità tipiche del territorio. In questo nuovo locale si possono trovare esclusivamente prodotti di realtà maremmane, a filiera corta e coltivazione sostenibile, dall’Argentario all’Amiata, passando per la valle dell’Albegna. I produttori sono stati selezionati per i loro valori di stagionalità, autenticità e tradizione locale. Ma oltre alla proposta commerciale c’è di più. Il Saturnalia Wine Bar è infatti un progetto temporary di charity, nato con il preciso obiettivo di aiutare le persone ucraine che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa della guerra. Nel periodo tra giugno e dicembre 2022, infatti, offre lavoro ad alcune cittadine ucraine. Inoltre parte dell’incasso sarà devoluto al mantenimento in Italia delle famiglie ucraine ospitate da Fattoria La Maliosa. "Ogni cliente che passerà da noi – dice Antonella Manuli – ci aiuterà a portare avanti questo progetto, che vuole dare un segno concreto di aiuto e di supporto. Il nostro lavoro, da sempre basato sulla sostenibilità e sulla salvaguardia della salubrità del suolo e dell’ambiente, in questo modo diventa, testimone che si può sempre fare un passo oltre".

N.C.