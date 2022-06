Un focus sugli spazi pubblici

’La Maremma delle idee’ scende in piazza. Anzi, sarebbe più corretto usare il pluarle perché ’Piazze del popolo’ è proprio il tema dell’incontro in programma oggi alle 17.30 nella Sala Pegaso della Provincia. In particolare si discuterà della disponibilità e della facilitazione dell’utilizzo dei luoghi pubblici, piazze in particolare, per incontri pubblici. L’associazione ’La Maremma delle idee’ chiama a raccolta tutti coloro che hanno proposte e suggerimenti per confrontarsi in una assemblea a più voci. interverranno molti protagonisti della vita cittadina. Tra questi: Enrico Mele, scenografo, Stefano Adami, insegnante universitario, Fabrizio Boldrini già direttore del Coeso, Richard Harris organizzatore di eventi, Luca Agresti assessore alla cultura, Andrea Bramerini presidente della Pro loco, Riccardo innocenti e Roberto Onorati.