Il regalo di Natale perfetto non esiste... o forse sì? L’idea giusta potrebbe essere quella proposta da Confesercenti con Cescot e l’associazione del tortello maremmano. Un corso per imparare a fare i tortelli, dall’impasto al ripieno per concludere con il condimento. Un corso che partirà a gennaio e si concluderà a marzo, con orari comodi anche per chi lavora e adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi di cucina perché i docenti, a partire dallo chef Sandro Signori dell’associazione del tortello, partiranno dalle basi e faranno mettere direttamente "le mani in pasta" agli allievi. "L’idea del corso è partita per caso – racconta Massimiliano Mei presidente dell’associazione del tortello maremmano –, durante la manifestazione che abbiamo organizzato all’interno del Festival del cavallo. In quel caso abbiamo organizzato alcuni show cooking, ma in molti ci hanno chiesto ‘di più’, volevano provare, volevano capire le consistenze, i tipi di farina, di ripieno, i prodotti giusti. Tra l’altro tra le finalità dell’associazione c’è anche la diffusione della cultura del tortello e come si fanno in rispetto della tradizione".

Il corso, che dura tre mesi, con appuntamenti (di due ore ciascuno) due volte a settimana, ha un costo di 150 euro. Per chi volesse informazioni ulteriori Cescot: 0564-438809 oppure 0564-438840.