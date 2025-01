Un anno da vivere intensamente. Castiglione, è sempre tempo di feste. Sport, musica e tanto Calvino

Sport, musica, ma anche cinema, salotti letterari, mostre, escursioni e degustazioni di prodotti del territorio. È ricco di appuntamenti, tra conferme e novità, il Cartellone degli eventi 2025 presentato ieri dal Comune di Castiglione.

"Castiglione della Pescaia sta diventando sempre di più simbolo di eccellenza per il turismo offrendo ai visitatori ogni anno nuovi eventi culturali e sportivi che ne esaltano le caratteristiche – dichiara la sindaca Elena Nappi – ed evidenziano molteplici potenzialità di un territorio poliedrico in ogni momento dell’anno. Un lavoro ed un impegno che in questi anni è certificato e riconosciuto dall’aumento delle presenze turistiche che anche nel 2024 premiano il nostro territorio e che è ufficialmente iniziato nel 2014, quando Castiglione della Pescaia è stato nominato Comune Europeo dello Sport da Aces Italia. Fra le novità di quest’anno ci sono il primo Campionato del Mondo Big Game per Club, campionato di pesca al tonno, ed il passaggio dell’evento bikepacking più grande al mondo come il Tuscany Trail, che ben si inserisce nel nostro modo di pensare il viaggio: bike, slow, nature, food. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalle attività proposte dalle associazioni del territorio".

"Il nostro territorio – aggiunge l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – si distingue per la capacità di accogliere una vasta gamma di attività, da quelle sportive a quelle culturali, presentandosi come una destinazione ideale per diverse tipologie di turismo".

Si parte a febbraio con gli appuntamenti del Carnevale, si prosegue a marzo con la gara interregionale di fondo sul fiume Bruna, a cura dell’Asd Palio Marinaro. Ad aprile la "Festa di Primavera in Pian di Rocca" e la ciclostorica "La Maremmana". Sport a maggio e giugno con il Mondiale di Pesca al Tonno, il Torneo nazionale di Subbuteo, il Torneo Internazionale di Beach Tennis, Tuscany Trail, e il Palio Marinaro nella versione giovanile, al femminile e veterani.

Protagonista assoluta dell’estate sarà la musica con i concerti dell’Orchestra Città di Grosseto a Castiglione e a Punta Ala, il concerto dell’Accademia Solti, gli appuntamenti del Grey Cat, la rassegna "Musica di Mare" e "Note al Chiaro di Luna" alla Casa Rossa Ximenes.

Tanti i salotti letterari nella biblioteca comunale Italo Calvino, che quest’anno compie 20 anni dall’apertura nella sede attuale nonché di intitolazione allo scrittore. I festeggiamenti di questa importante ricorrenza inizieranno il 23 aprile (giornata mondiale del libro e del diritto d’autore) con un appuntamento dal titolo "Bibliotecari per un giorno", performance teatrale durante la quale due bibliotecari precari (l’attore Biagio Bagini e il frontman della Banda Osiris Gian Luigi Carlone) con letture, suoni e voci, racconteranno la lunga storia delle biblioteche e la bellezza del lavoro del bibliotecario. Gli appuntamenti per il ventennale si concluderanno il 5 giugno con un’intera giornata di eventi che si svolgeranno sia all’interno della biblioteca che in luoghi esterni. Quest’anno sono 40 anni dalla morte di Italo Calvino, avvenuta il 19 settembre 1985. In tale occasione verrà proposto uno spettacolo teatrale per ricordare il geniale scrittore.

Anche quest’anno si svolgerà a settembre, nel giardino della Biblioteca, il consueto appuntamento con "Il salotto di Italo Calvino", la rassegna letteraria durante la quale autori esordienti o conosciuti, locali o provenienti da altri paesi e città, presentano la loro ultima opera. La Biblioteca sarà protagonista anche con il festival "I luoghi del tempo" e poi con eventi per i bambini. Storia e archeologia in tante iniziative, mostre, laboratori ed appuntamenti al Museo Casa Rossa Ximenes e al MuVet, confermata ad agosto la "Festa del Cinema di Mare" giunta alla 10° edizione, sotto la direzione artistica di Giovanni Veronesi. Il concertone al Calasole, nella spiaggetta della Darsena chiuderà un’estate ricca di spettacoli ed intrattenimento.