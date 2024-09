Turismo sportivo. Idee da prendere di corsa

Il turismo passa dalle gare di podismo e mountain bike. Tante le bellezze del promontorio che si possono ammirare dai sentieri panoramici, dagli scorci sul mare fino alle roccaforti antiche grazie alle gare dell’Argentario Trail di corsa e la Granfondo dell’Argentario di mtb, che si svolgeranno rispettivamente il 17 novembre e il prossimo 30 marzo. Due attività che richiamano tantissimi partecipanti provenienti da tutta Italia, con famiglie al seguito, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo dettato dai grandi eventi sportivi.

Intanto, il 6 ottobre, ci sarà il Raduno Emtb e Mtb organizzato da Argentario Bike, per gli amanti delle due ruote una giornata dedicata tra i sentieri mozzafiato di Monte Argentario, con partenza alle 9 da località Costa di Teva, con casco e altre protezioni necessarie per garantire la massima sicurezza durante il percorso. L’iscrizione è al costo di 20 euro attraverso i canali di Argentario Bike.

L’Argentario Trail, gara podistica competitiva sulle strade sterrate del promontorio, il 17 novembre promette grande spettacolo e tantissimi partecipanti di tutti i livelli, una corsa di oltre 23 chilometri che parte da piazza dei Rioni e si insinua tra gli scorci più belli e panoramici, organizzata dall’Atletica Costa d’Argento. Fino al 30 settembre sono aperte le iscrizioni alla seconda quota di iscrizione (25 euro per aggiudicarsi pettorale, servizio fotografico, buffet finale, t-shirt tecnica celebrativa della 10° edizione).

Anche le iscrizioni per la Granfondo dell’Argentario di mountain bike del 30 marzo sono ufficialmente aperte. La Granfondo rappresenterà il primo evento turistico-sportivo del prossimo anno, aprendo la stagione a fine marzo e portando centinaia di presenze all’Argentario, in uno di quei settori maggiormente in espansione su tutto il territorio.

Giungerà alla 17esima edizione e porterà sul promontorio ciclisti – dai più forti fino ai cicloamatori – provenienti da tutta Italia. Sarà la manifestazione apripista della stagione, che sarà poi seguita dalla Pasquavela ad aprile, che invece popolerà l’Argentario di velisti da tutto il mondo. La corsa, organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario con la Uisp Lega Ciclismo, rappresenta un’opportunità turistica per il territorio: la gara vede infatti ogni volta centinaia di ciclisti che riempiono le strutture ricettive, portando spesso al seguito anche le proprie famiglie e creando un indotto non indifferente per tutte le attività commerciali in un periodo ben lontano dalla stagione balneare.

Andrea Capitani