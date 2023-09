Turismo fra bilanci e progetti futuri. Marras nel parla su Tv9

La rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi su Tv9, in onda oggi alle 21.15, chiude la fase estiva. Con l’assessore regionale Leonardo Marras si parlerà di turismo, di come è andata la stagione estiva, delle difficoltà che gli operatori dell’accoglienza hanno trovato sia nel reperimento del personale che nella diminuzione dei flussi turistici. E di quali sono stati i risultati anche in Toscana. Tra gli ospiti alle Terme Marine Leopoldo II anche il sindaco Vivarelli Colonna e il presidente Ascom Giulio Gennari.