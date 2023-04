"Trofeo Maremma" Spot per il territorio

Vittoria tutta casalinga per Alessio Santini e Susanna Mazzetti, al 47esimo "Trofeo Maremma", secondo appuntamento della Coppa Rally di zona 6, organizzata da MaremmaCorse 2.0. Otto prove speciali, in un percorso ispirato alla tradizione, hanno generato una competizione altamente spettacolare ed adrenalinica. La gara è poi proseguita con il classico vento in poppa, per l’equipaggio della CLZ motorsport, che ha saputo rimanere al comando senza vacillare, per andare a salutare la bandiera a scacchi firmano la loro seconda vittoria al "Maremma" dopo quella del 2015, peraltro ottenuta anche in quel caso con una Fiesta, ma di categoria R5. Dietro a Santini, dominatore assoluto della competizione casalinga, si è scatenata una spettacolare bagarre ed alla fine la seconda moneta l’ha fatta sua l’emiliano Marcello Razzini, in coppia con Marcomini. Ma il vero spettacolo è stato il pubblico che ha seguito la corsa diventando il valore aggiunto della gara.