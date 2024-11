Treni, attivazione controlli. Modifiche alla circolazione

Modifiche alla circolazione su rotaia per un importante lavoro di manutenzione che andrà anche a migliorare la sicurezza dei viaggiatori. Nel fine settimana sono previsti i lavori per l’installazione del sistema di sicurezza che sussidia i macchinisti nella guida. Sarà attivato domenica da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) il Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt) nella tratta tra Montepescali e Buonconvento (prima fase) sulla linea Siena-Grosseto. Questo è il primo lavoro, mentre entro giugno 2025 sarà attivata anche la seconda fase tra Buonconvento e Siena. Si avranno così miglioramenti in termini di performance degli impianti e della puntualità della circolazione ferroviaria sull’intera linea Siena-Grosseto. Per consentire l’attivazione del nuovo sistema la circolazione sarà sospesa tra: Siena e Grosseto l’intera giornata di sabato e fino alle 16 di domenica mentre tra Siena e Buonconvento dalle 14 di sabato alle 16di domenica. Un lavoro importante, saranno impegnati circa cinquanta tecnici tra dipendenti di Rfi e delle imprese appaltatrici che hanno installato sui binari la nuova tecnologia e si tratta di un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sono state previste corse con bus tra le stazioni di Siena e Grosseto che effettueranno fermate intermedie a: Monteroni D’Arbia, Buonconvento e Civitella-Paganico. Previste anche corse con bus tra Siena e Buonconvento con fermata intermedia di Monteroni d’Arbia. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus. Comunque per i viaggiatori tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring personalizzato su Applicazione di Trenitalia. Infine è attivo il call center gratuito 800 89 20 21. Una linea quella che collega Siena - Grosseto, strategica perché collega due province importanti della Regione Toscana.