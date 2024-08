Tre milioni per la ciclabile. Cantiere al via a settembre

Consegnati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile tra Santa Liberata e Pozzarello, a settembre partirà il cantiere. Ad occuparsi dell’operazione sarà la ditta Società Cooperativa Edilzapa, con sede legale a Quarto in provincia di Napoli. Con un verbale redatto dal direttore dei lavori sono stati dunque consegnati i lavori alla ditta. Per facilitare le operazioni è stata ceduta da un privato in comodato d’uso gratuito al Comune una zona da adibire ad area di cantiere per l’installazione di box attrezzi e stoccaggio dei materiali. Dopo l’aggiudicazione dei lavori avvenuta nei mesi scorsi, è stato così approvato attraverso una delibera di giunta lo schema di convenzione per la cessione dell’area, che pone quindi un altro tassello verso l’inizio di un’opera attesa per molti anni, che permetterà di completare il percorso ciclopedonale che da Porto Ercole (e anche da Orbetello) arriverà fino a Pozzarello, e dunque successivamente anche a Porto Santo Stefano attraverso la già presente bretella che passa per le gallerie, meglio conosciute dai santostefanesi come "fori".

L’importo complessivo dell’opera è di 2 milioni e 898mila euro, stanziati dalla Regione e che sono già stati impegnati sul bilancio di previsione dal Comune. La ciclopedonale partirà da Santa Liberata, proseguendo il percorso e passando anche dalla galleria della Soda. Avrà inoltre una valenza turistica importante per il territorio, con tanti passaggi burocratici prima di arrivare alla definitiva realizzazione. Ha reso infatti necessari diversi studi di carattere idrologico e idraulico, come richiesto in precedenza dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile del Genio Civile Toscana Sud, considerando che il percorso passerà con degli attraversamenti su cinque corsi d’acqua, tra cui il Fosso della Fonda Lunga e il Fosso della Valle del Castagno. "Le procedure del Comune sono terminate, quindi la ditta si sta organizzando per partire con il cantiere, i lavori inizieranno circa a metà settembre – sottolinea l’assessore al bilancio Silvano Scotto –. Non saranno lavori invasivi per la circolazione, dato che la ciclabile andrà a corredo della strada. Il cicloturismo è una delle fonti alternative per lo sviluppo del turismo, la ciclopedonale sarà molto importante sotto questo aspetto e il fatto che partano i lavori è determinante".

