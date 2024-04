Tre case svaligiate in 7 giorni in un condominio

Raffica di furti in via Di Vittorio a Scarlino Scalo. Che hanno avuto una particolarità: sono avvenuti nel giro di una settimana. A raccontarlo è un lettore de La Nazione.

"Sabato scorso, mentre ero in ferie con la mia compagna – racconta l’uomo – hanno svaligiato le abitazioni di due miei vicini, nel mio stesso palazzo". Due furti in pochi minuti, tra le 19.30 e le 21, il primo addirittura mentre tutta la famiglia era in a casa. Nel secondo furto i malviventi si sono arrampicati sul terrazzo dell’appartamento utilizzando il tubo del gas". Poi è toccato anche a lui: "Hanno rubato oggetti d’oro, anelli, catenine e borse. Meno male che non eravamo in casa". Poi chiude con una considerazione: "Probabilmente se questa zona del paese non fosse così buia, le case non sarebbero prese di mira dai ladri con questa frequenza".