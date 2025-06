Tra i ’Luoghi del cuore’ Fai il fascino di Forte Pozzarello: "Segno di affetto e attenzione"

Il Forte Pozzarello al 109esimo posto nella classifica dei Luoghi del Cuore Fai, il Fondo Ambiente Italiano. Il conteggio dei voti – 4867 quelli raccolti dal "Fortino" – pone la roccaforte in una buona posizione per poter reperire i fondi del Fai. La fortificazione è gestita dalla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, che si propone di realizzare molti progetti all’interno della struttura risalente al 1888. "Questo risultato testimonia l’affetto e l’attenzione che la comunità locale e gli appassionati di cultura e storia riservano a questa testimonianza dell’architettura militare – commenta il governatore della Misericordia Roberto Cerulli -. La partecipazione numerosa e appassionata ha permesso di far emergere l’importanza di preservare un sito di grande valore storico, che rappresenta un tassello fondamentale della memoria collettiva e dell’identità territoriale". Il Forte del Pozzarello, tra i luoghi che hanno partecipato al bando, si è piazzato al quarto posto tra quelli presenti in Toscana. Sono iniziati i primi lavori di restauro e pulizia dalla vegetazione infestante, con un impianto di videosorveglianza a pannelli solari e richiesto allaccio Enel. Tra i prossimi interventi ci saranno: imbiancature sale, realizzazione impianto elettrico e idrico, realizzazione servizi igienici, sistemazione aree esterne, pulizia dalla vegetazione infestante, acquisto e installazione infissi, ripristino ponte levatoi, acquisto arredo e attrezzature, delimitazioni aree potenzialmente pericolose. "La vittoria a livello provinciale e regionale, oltre a quella nazionale, rappresenta un importante incentivo per proseguire nel percorso di valorizzazione del Forte Pozzarello, attraverso progetti di restauro, promozione e fruizione pubblica – prosegue Cerulli –. Già in questi giorni, grazie al nulla osta della Soprintendenza, sarà possibile eseguire alcuni lavori per un utilizzo immediato del bene. Questo importante risultato, oltre ad aver dato visibilità e fatto conoscere il nostro Forte sul territorio provinciale e nazionale, permetterà di accedere al bando del Fai per ricevere risorse necessarie alla sua valorizzazione e utilizzo". Per la provincia di Grosseto arriva inoltre in 139esima posizione della classifica generale la Villa Sforzesca di Castell’Azzara, con 4097 punti. Terzo per la provincia – e 526esimo di quella generale, con 264 punti – il borgo di Montepescali.

Andrea Capitani