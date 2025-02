"Toscano" in lutto, morta Beatrice Mariottini

GROSSETOStrappata alla vita troppo presto per un male incurabile. Beatrice Mariottini (foto), grossetana classe 1969, era una delle infaticabili operaie della fabbrica "Toscano Collezioni". Viveva nella zona di Poggio Cavallo, a due passi da Istia d’Ombrone, con i propri genitori, che sono disperati per il grande lutto che ha segnato indelebilmente le loro vite. Beatrice è stata strappata alla vita da un male incurabile che l’ha portata via in soli tre mesi. "Era una persona molto calma e riflessiva – ricordano le colleghe sui social – forse a volte anche troppo buona. Potevamo sempre contare su di lei e sul suo supporto, la ricorderemo tutte".

La donna ha lasciato dietro di sè una tristezza profonda non solo nelle persone che gli erano più vicine ma anche in tutte quelle che la conoscevano superficialmente. "Non ti ho detto ciao, non ti ho più vista ma sei stata nei miei pensieri una cosa fissa che mi ha torturato fino ad oggi, perchè? Perchè tu, perchè così velocemente, perchè? – ha scritto una sua amica su Facebook – Non ci sono risposte non ci sono parole ma solo lacrime e speranza che dove sei tu possa dare coraggio a babbo e mamma che senza te non faranno vita".