Toscano Collezioni. Palle di Natale per un progetto solidale

Per le festività Toscano Collezioni ha in serbo una sorpresa per tutta la Maremma. Un piccolo regalo che può trasformarsi in una grande operazione benefica. Si tratta delle palle di Natale realizzate artigianalmente dalle mani delle sarte di Toscano. Sono state fabbricate azzerando gli sprechi: utilizzando i ritagli dei pregiati tessuti naturali che compongono le collezioni. Soffice, vellutata, dai caldi contorni, ogni palla di Natale è un pezzo unico pronto a figurare tra gli addobbi. L’intero ricavato della vendita delle palle di Natale finanzierà il progetto "Il farmaco Altro: La Pet Therapy in Hospice". Un progetto che si avvale del prezioso aiuto degli animali per dare sostegno a grandi e piccoli nell’affrontare le terapie e i momenti più difficili della propria vita. Nella sala conferenze della fabbrica, in via Genova 5, domani alle 18 sarà persentato il progetto con Anna Paola Pecci, Responsabile Unità Funzionale Cure Palliative Ospedale Misericordia, e la poetessa Viola Bruno. Sempre da domani le palle di Natale solidali saranno disponibili sia nella sede di Toscano in via Genova 5, sia nel negozio di Corso Carducci.