Torna il grande schermo. Riapre il piccolo cinema

Il cinema, insieme al teatro tornerà ad essere protagonista delle attività culturali e di intrattenimento proprio durante le giornate festive ma non si limiterà alla fine dell’anno. Il piccolo cinema riapre domani. Si trova nel cuore del paese, è un luogo affascinante, molto lontano dall’idea contemporanea di cinema. È uno spazio quasi intimo, con pochi posti a sedere (90) ma che rappresenta uno straordinario strumento di diffusione della cultura cinematografica. "La riapertura del cinema – dice la sindaca Cinzia Pieraccini – è uno dei passi verso la nuova veste che vogliamo cucire al centro storico. Quello avviato è un processo complesso e ricco che passa per azioni concrete che vedano le vie e i palazzi del Poggio vissuti e protagonisti della vita sociale, culturale ed economica. Per il cinema un lungo lavoro di ricerca e trattativa ha consentito la costruzione di un accordo con la nuova società di gestione a cui abbiamo affidato la programmazione cinematografica. Oggi possiamo affermare con gioia che il cinema è tornato a Castel del Piano e che spetterà a tutti noi renderlo vivo e partecipato". Il cinema teatro amiatino è una struttura importante per la programmazione cinematografica e garantirà attraverso una moderna ed efficiente strumentazione una grande qualità di visione "La riapertura del nostro cinema – afferma Federico Badini consigliere comunale – rappresenta un traguardo significativo per la comunità. In un paese di meno di 5000 abitanti, riportare in vita uno spazio così importante non è affatto scontato. Riaprire il cinema significa avere fiducia nel futuro e nella nostra comunità". I primi due film in programma sono "Io e te dobbiamo parlare" di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni, da domani a lunedì, sempre alle 21.15 (domenica anche alle 18) e "Oceania 2", sabato alle 17.30 e domenica alle 16.