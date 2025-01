Topografia sensoriale. Un nuovo allestimento in programma al Magma

FOLLONICADopo il grande successo dell’installazione "Topografia sensoriale partecipata" nei sotterranei della biblioteca della Ghisa e della grande richiesta da parte di molti cittadini di poter ascoltare tutto il materiale audio raccolto, il Museo Magma e l’assessorato alla cultura di Follonica hanno deciso di acquisire l’opera e di farne un allestimento permanente che verrà inaugurato il 13 febbraio alle 17. Questo progetto rappresenta un importante documento di memoria collettiva, uno stimolo alla valorizzazione delle radici della Comunità e un motore per lo sviluppo di un senso di appartenenza. Topografia sensoriale partecipata è un progetto artistico di Masiar Pasquali che poggia le sue basi su un intenso lavoro antropologico e sociologico durato 5 mesi. L’autore ha registrato le voci di cento persone che hanno intrecciato la propria vita a quella di Follonica. Ognuna di loro ha scelto e raccontato un luogo della città per loro importante, significativo, un luogo che ha fatto di loro quello che sono. Condividendo le loro esperienze, hanno dato forma a cento racconti (personali, ironici, sognanti, storici, intimi, commoventi e taglienti) che, nel loro insieme, vanno a dipingere un affresco della città, dei suoi luoghi pubblici e privati, scomparsi o trasformati, del suo modo di essere e apparire attraverso gli sguardi e le esperienze personali dei narratori. Persone di età, formazione, provenienza e caratteristiche delle più disparate ma che hanno qualcosa in comune: un territorio antropizzato stretto tra mare e boschi. Tra i narratori si possono trovare studenti, negozianti, non vedenti, professionisti, sportivi, imprenditori, persone con fragilità, musicisti, artisti, insegnanti. Tutti loro hanno condiviso un pezzo di sé davanti a un microfono. Alcuni luoghi tornano nei racconti, ma risultano sempre diversi come diversa è la persona che li racconta e il suo modo di sentirli. Il visitatore può sedersi su una poltrona e selezionare i racconti da ascoltare mediante la plancia di comando posta tra le sedie. Ogni racconto dura trai 5 e i 14 minuti. La mappa a parete rappresenta l’intero territorio di Follonica (composto al 60% da boschi), i punti gialli indicano i luoghi dei racconti. Masiar Pasquali nasce nel 1983 da madre iraniana e padre italiano. Cresce a Follonica, in seguito vive e lavora a Milano, Londra, Parigi e New York.