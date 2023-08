Timone d’argento a Schiano Assegnato il riconoscimento

A Claudio Schiano il timone d’argento. Il timoniere del rione Valle, vincitore dell’80esimo Palio Marinaro dell’Argentario, si è aggiudicato il premio per le migliori girate effettuate durante la manifestazione di Ferragosto. "È stato un Palio fantastico – ha detto Schiano –. Una sorpresa essere primi alla prima girata al largo. I miei compagni sono stati favolosi, senza di loro non avrei fatto nulla di tutto questo. Un piccolo monito a chi diceva che non ero capace a girare il guzzo e prendevo solo il gavitello". Un equipaggio formato da giovanissimi elementi che il direttivo si augura di poter trattenere anche nella prossima edizione. "Un Palio veramente bello sia da vogatore che da vallaiolo – ha commentato al termine della gara il primo remo Rocco Terramoccia – Abbiamo fatto ciò che abbiamo dimostrato in allenamento, eravamo sicuri dei nostri mezzi, mi aspettavo questa prestazione dai ragazzi". Anche il secondo reme Alessandro Galatolo era alla prima esperienza a soli 19 anni. "Una gioia indescrivibile – ha detto –. Devo ancora realizzare. È stata una sfida anche personale: il padre del secondo reme della Pilarella nel ’95 tolse la coppa d’oro al mio". C’è inoltre ancora tanta euforia tra i sostenitori del Valle, che avranno la possibilità di rendere omaggio ai loro beniamini alla grande festa che si terrà sabato 26 agosto sul piazzale Candi, a partire dalle 21. Festa che va avanti praticamente ininterrottamente dall’arrivo della competizione e che, considerando la portata di una vittoria che mancava da 14 anni e lo sgambetto ai rivali della Pilarella, andrà avanti ancora per diverso tempo. Come miglior sfilata del Palio è stata invece premiata dalla giuria quella del rione Pilarella, che aveva come tema i pirati. Gli eventi remieri si sono conclusi mercoledì con la disputa del Paliotto, disputato però su tre imbarcazioni a causa del danneggiamento della carena di un guzzo dopo la giornata di Ferragosto. Tra i dodici equipaggi partecipanti, che hanno disputato le batterie dal primo pomeriggio, a spuntarla in finale è stato quello composto da Claudio Mascioli, Thomas Palmerini, Tommaso Boscarini, Leonardo Perillo e Filippo Ingrosso. Tra gli under 16 ad avere la meglio sono stati invece Davide Giovani, Gabriele Anichini, Mirco Rosi, Diego Ruggieri e Matteo Busonero.

Andrea Capitani