Tentano una truffa Ma medico li smaschera

Tentano una chiamata truffa, il medico di famiglia li smaschera. Di segnalazioni da finti numeri verdi ne arrivano 50-60 al giorno, ma questa volta lo strattagemma è stato sventato. È stata la dottoressa Ianetta Giannotti a smascherare un finto operatore dell’Inps che chiamava a nome di un fantomatico medico per un rimborso a conguaglio di qualche centinaio di euro, chiedendo alla dottoressa il codice Iban per poter fare l’operazione. Ma il medico non si è fatto abbindolare. La dottoressa ha così riattaccato la telefonata e provato a richiamare il numero, al quale ha risposto una voce registrata, dopodiché si è rivolta alla Polizia postale segnalando il numero da cui aveva ricevuto la chiamata e da cui le erano stati richiesti dati sensibili. La dottoressa Giannotti, che è anche consigliere comunale , ha agito quindi per mettere in guardia quante più persone possibile, dato che questo tipo di truffe sono all’ordine del giorno e, qualche volta, purtroppo, qualcuno cade nella rete.