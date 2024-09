Tenta di salire sull’auto della ex: bloccato

Momenti di paura in via Lago di Varano dove un uomo ha tentato di bloccare la sua ex appena salita in auto e questa, impaurita, ha premuto l’acceleratore finendo quasi contro l’ingresso dell’asilo. E’ accaduto venerdì mattina quando l’uomo, che si era appostato dietro ad un cespuglio, appena ha visto la ex salire sull’auto che aveva parcheggiato si è infilato con testa e braccia all’interno del finestrino cercando di prendere le chiavi e far spegnere il motore. La donna ha invece tentato di allontanarsi ma ha perso il controllo del veicolo che dopo esser partito ha rischiato di andare a sbattere contro il cancello dell’asilo. Personale della scuola e alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati insieme al personale del "118". L’uomo, finito a terra, si era procurato alcune escoriazioni ed è stato medicato, dopo di che è stato portato via dai carabinieri.

Poche ore prima, durante la notte, l’uomo aveva tentato di entrare nell’abitazione della donna (posta al secondo piano) passando da una finestra che aveva divelto. I rumori però avevano svegliato i vicini che avevano telefonato ai carabinieri e anche un parente della donna, intervenuto per dirgli che lei non era in casa. Non soddisfatto, quindi, si è appostato nel parcheggio e ha atteso la ex.