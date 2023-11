Tecnico di rafting. Corso di formazione con gli esperti Uisp

Importante momento di crescita per i tecnici rafting Uisp con tre giorni di formazione in Maremma. Il corso di formazione tecnico base rafting organizzato dall’area nazionale acquaviva Uisp ha visto partecipanti da tutto il centro Italia, che si sono ritrovati a Grosseto per seguire le lezioni, teoriche e pratiche del formatore Andrea D’Onofrio. "Un corso come questo serve per aumentare i livelli di sicurezza delle attività in fiume", dice Maurizio Zaccherotti, responsabile nazionale acquaviva Uisp e vicepresidente Uisp Grosseto.