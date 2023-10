Teatro, quattro modalità per i nuovi abbonati

FOLLONICA

Tra le novità della stagione teatrale a Follonica ci sono le tipologie di abbonamento che da due passano a quattro, per andare incontro alle esigenze degli spettatori, permettendo di scegliere tra due formule di abbonamento con dieci spettacoli e due formule con cinque. Il costo per l’abbonamento a 10 spettacoli va da 145 euro per il primo settore (125 euro ridotto) a 120 euro per il secondo settore (85 euro ridotto), mentre quello per la formula che prevede cinque serate va da 77,50 euro nel primo settore (ridotto 67,50 euro) a 62,50 euro nel secondo settore (47,50 euro ridotto). Per i singoli spettacoli il biglietto ha un costo, nel primo settore, di 24 euro per il biglietto intero e 20 per il ridotto e, nel secondo settore, di 19 euro intero e 12 euro per il ridotto. Le riduzioni sono previste per i giovani sotto i 25 anni e gli adulti sopra i 65. Le vendite per la formula di abbonamento a dieci spettacoli partono oggi e domani al Teatro, mentre da lunedì all’ufficio Iat.