"Teatro nel Bicchiere Festival". E’ uno "Sconcerto d’Amore"

La missione di "Teatro nel Bicchiere Festival" è stupire, creare meraviglia. E proverà a farlo anche questa sera con lo spettacolo "Sconcerto d’Amore (Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo)" di Nando & Maila, che si terrà alle 21,30 a Scansano in piazza Garibaldi a ingresso libero (offerto dal Comune di Scansano). Di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, lo show vede la collaborazione artistica di Marta Dalla Via e Carlo Boso, la regia di Luca Domenicali e l’adattamento internazionale Adrian Schvarzstein "Spesso le cose più interessanti sono le più folli" diceva Federico Fellini. Piazza Garibaldi a Scansano diventerà dunque per una sera luogo di incontro, d’integrazione, di sogni e sorrisi, perché il circo contemporaneo è una forma d’arte universale, che unisce linguaggi diversi e persone diverse per età e provenienza.

I due artisti arrivano dall’Emilia Romagna, dove dirigono ArtinCirco Festival, Dulcamara Circus e una scuola di arti circensi, dove l’attività si basa sulla moderna pedagogia psicomotoria che, applicata a queste arti, è importante per lo sviluppo delle attitudini e del carattere nei giovani. "Sconcerto d’amore" è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Un concerto-commedia all’italiana dove si passa dal rock alla musica pop degli anni ’70/’80 fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni, finché ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia con un leggiadro e poetico "happy end" sul trapezio per la più grande gioia di tutti. Uno spettacolo adatto a tutte le fasce d’età.