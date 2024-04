Teatro Moderno. Nel mondo dei Pink Floyd

Lo spettacolo è diviso in due tempi, ma la musica è di quelle senza tempo. Immortale, scolpita nella storia, trasversale a generazioni e mode. Nella prima parte del concerto i primi album della band, nella seconda parte si vola molto in alto, perché i musicisti del gruppo "Big One" porteranno la platea verso "The Dark side of the Moon". Non occorre aggiungere altro, dopo aver citato il titolo del disco, per capire a quale gruppo sarà reso omaggio. Perché anche i Pink Floyd hanno cancellato l’aspetto anagrafico. Anche loro senza tempo. Immortali, scolpiti nella storia, trasversali a gererazioni e mode.

Oggi alle 21 saranno i "Big One" a ripercorrere decenni di musica e di brani mai uguali a quelli che li avevano preceduti o a quelli che sarebbero arrivati in seguito, uno show che porterà sul palco i musicisti che la critica internazionale ha battezzato come la miglior tribute band europea di David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Maosn e Rick Wright. Loro però si chiamano Leonardo De Muzio (voce e chitarra), Stefano Freddi (voce e tastiere), Luigi Signori (basso e voce), Gianmaria Tonin (batteria e percussioni), Marco Scotti (sax e chitarre), Enrico Frigo (chitarre), Manuela Milanese, Debora Farina e Pamela Perez (coriste), come band sono nati nel 2005 e da allora girano il mondo riscuotendo solo grandi consensi. Il loro spettacolo, "The European Pink Floyd Show è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival musicali nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove nell’aprile 2016 ha registrato, per una serata nazionale organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un tutto esaurito nella Musichalfromhallen in Tielt.

Sul palco nessuno spazio a qualcosa di diverso dal bagaglio dei Pink Floyd; stesse sonorità, stessi arrangiamenti, strumentazione vintage. E poi una struttura tecnica (audio, luci e video) di altissimo livello che riproduce con grande suggestione l’immaginario dei Pink Floyd. I biglietti ancora disponibili saranno disponibli direttamente in teatro dalle 18. Poi, alle 21, inizia il viaggio senza tempo.

L.M.