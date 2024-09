Teatri di Grosseto. Una stagione ricca e variegata

Grandi nomi dello spettacolo che portano i grandi nomi di opere più celebri. La stagione 2024/2025 dei Teatri di Grosseto propone un programma multidisciplinare con prosa, musica e danza, firmato da autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Sonia Bergamasco, Ambra Angiolini, Stefano Massini, Serra Yilmaz, Neri Marcorè, Rosanna Naddeo, Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Filippo Timi, Maria Amelia Monti, la Compagnia Artemis Danza, Mario Perrotta, Giovanni Scifoni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il tutto nei due teatri cittadini per un totale di Quindici titoli e ventitré appuntamenti. La stagione 2024/25 si apre sabato 2 e domenica 3 novembre (alle 21 come per tutti gli altri spettacoli) al Teatro degli Industri arriva "La locandiera" di Carlo Goldoni con Sonia Bergamasco. Giovedì 28 e venerdì 29 novembre va in scena "Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo. La stagione prosegue venerdì 13 e sabato 14 dicembre: sul palco Maddalena Crippa e Maximilian Nisi per "Un sogno a Istanbul". Dal romanzo di Sacha Naspini, sabato 18 e domenica 19 gennaio, va in scena "Nives". Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio al Teatro degli Industri arriva Filippo Timi con "Amleto". "Strappo alla regola…" di Edoardo Erba è lo spettacolo con Maria Amelia Monti, in programma mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio.Spazio alla danza, sabato 1 marzo con "Puccini’s Opera".Sabato 15 e domenica 16 marzo è il momento di "Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità", di e con Mario Perrotta. In programma, sabato 22 marzo, "Tango libre" .Martedì 22 e mercoledì 23 aprile, Giovanni Scifoni porta in scena "Frà. San Francesco, la superstar del Medioevo". Il programma al Teatro Moderno. Si apre mercoledì 15 gennaio con Ambra Angiolini protagonista dello spettacolo "Oliva Denaro". Mercoledì 5 febbraio è il momento di Stefano Massini con "Mein Kampf".

La stagione prosegue mercoledì 26 febbraio: in scena "Magnifica Presenza" di Ferzan Ozpetek. "La buona novella" di Fabrizio De Andrè sarà in programma sabato 8 marzo. L’ultimo appuntamento al Moderno, venerdì 4 aprile, è con "La famiglia Addams – Commedia musicale d’altri tempi", con Barbara Corradini e Andrea Rodi. Coreografie di Silvia Raschi, regia di Salvatore Sito. "Questa stagione – afferma l’assessore Luca Agresti – è essenziale per la crescita culturale, turistica e sociale della nostra comunità". "Vogliamo coniugare tradizione e contemporaneità – commenta la direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta – vogliamo offrire alle cittadine e ai cittadini una stagione all’altezza dei loro prestigiosi teatri".

Da lunedì 23 settembre telefonando al numero 334 1030779 (orario di ufficio) o inviando una mail a [email protected] sarà possibile prenotare un appuntamento per l’acquisto dell’abbonamento (riconferme e nuovi abbonati) alla stagione teatrale 2024/2025. Info: cell 334 1030779, mail [email protected]. Per la vendita dei biglietti dal 31 ottobre fino al giorno antecedente ogni rappresentazione, sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/; dal 2 novembre, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle ore 19 alle ore 21.

Maria Vittoria Gaviano