Tavolata con la Croce rossa. Incontro solidale al Meq. Parte una raccolta fondi

Domenica sarà una giornata molto importante per la Croce Rossa comitato di Follonica torna infatti la manifestazione "Tavolata con La Cri". Cambia la location ma non cambia il fine dell’ evento, perché questa serata, arrivata all’undicesima edizione, vede come obiettivo principale la raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, che andrà ad incrementare il parco macchine del comitato. Tutto il personale della Croce Rossa si sta organizzando sotto ogni aspetto e, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione comunale, verrà allestita la tavolata nel parcheggio del MeQ, nel centro di Follonica per essere più vicini a tutta la città. "Ci sono vari motivi perché invitiamo tutti a partecipare – dice il presidente della Cri di Follonica Antonio Bellini – il primo di aiuto e sostegno, il secondo per salutare l’estate all’ insegna del gusto con le specialità che verranno servite, e il terzo ma non per questo meno importante il divertimento accompagnato dalla buona musica grazie alla presenza di Mauro Calamassi show e i Divi Tardivi. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza, turisti e amici di informarsi e prenotare in tempo. "Aiutateci ad aiutare": questo è il motto della Croce Rossa Comitato di Follonica per rispondere sempre in modo costante alle richieste di aiuto di tutti". "La novità è il luogo dove viene fatto l’evento - commenta l’assessore Alessandro Ricciuti – una piazza del centro e il mercato che mette a disposizione le proprie strutture per una finalità benefica. L’Amministrazione c’è sempre stata per il mondo del volontariato a Follonica, è un tema al quale teniamo molto". L’appuntamento è domenica alle 19.30. Durante la serata sarà possibile partecipare anche a una sottoscrizione a premi. In caso di maltempo l’evento verrà spostato a pranzo domenica 1° ottobre. Durante la serata verranno consegnate delle medaglie a chi si è distinto e prodigato per portare aiuto alla popolazione durante la pandemia.