Tartaruga esotica recuperata in Feniglia

Recuperata una tartaruga esotica in Feniglia. I carabinieri del Nucleo Forestale sono intervenuti sulla spiaggia, dove un privato cittadino aveva segnalato la presenza di una tartaruga considerata "aliena".

I Carabinieri Forestali hanno trovato e recuperato l’esemplare: si tratta di una tartaruga "Trachemys Scripta Scripta", meglio conosciuta come "tartaruga palustre americana". Un esemplare femmina adulto del peso di 1,7 chili e una larghezza di circa 20 centimetri, verosimilmente detenuta da qualcuno in modo irregolare, che poi potrebbe averla abbandonata in spiaggia. I Carabinieri Forestali stanno facendo approfondimenti di indagine per risalire agli autori del fatto. I militari, che durante le fasi di recupero dell’animale hanno utilizzato tutte le cautele necessarie per maneggiare in sicurezza l’esemplare, stanno svolgendo le procedure per il suo affidamento al Centro di recupero animali sequestrati del reparto Carabinieri Forestali per la biodiversità di Fogliano, in provincia di Latina, essendo la tartaruga inclusa nelle specie esotiche invasive. È infatti originaria degli Stati Uniti sudorientali e del Messico nordorientale, ma la specie è diffusa come "aliena" anche in molti Paesi europei, tra cui Francia, Spagna, Germania e – appunto – Italia.