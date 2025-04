Tariffe e polemiche. Consiglio caldo sulla Tari

Domani alle 15 si riunirà il Consiglio comunale di Scarlino con un odine del giorno che comprende punti importanti.

La seduta inizierà con la ratifica di una delibera di giunta che ha disposto una variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027, a cui seguirà poi la discussione e approvazione del nuovo piano tariffario della Tari. Ed è proprio sul tema dell’aumento e, più in generale, sulla politica di gestione dei rifiuti dell’attuale amministrazione, che si sono mosse le critiche da parte dei gruppi consigliari di minoranza Scarlino nel Cuore e Scarlino Futura.

"Durante l’ultimo Consiglio comunale –dicono i consiglieri di Scarlino Futura –, la maggioranza ha approvato un nuovo aumento della tassa sui rifiuti per il 2025: 4,8% che si somma al 4,9% del 2024. Un rincaro che rappresenta l’ennesimo segnale di una gestione miope, inefficace e inadeguata".

Il gruppo denuncia soprattutto l’incapacità dell’attuale amministrazione di sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti in aree non attrezzate provocando danni al territorio non solo in termini di igiene pubblica ma anche di decoro urbano. "Come Scarlino Futura – continuano i consiglieri di opposizione – avevamo più volte sollecitato l’amministrazione e in particolare la sindaca affinché si intervenisse in modo serio, ad esempio installando foto trappole o telecamere nelle postazioni più a rischio, ma le nostre richieste sono rimaste inascoltate".

Anche i consiglieri del gruppo Scarlino nel Cuore criticano l’aumento della tassa sui rifiuti e la proposta dell’amministrazione di utilizzare le risorse comunali per calmierare le tariffe, proponendo invece di "tornare alla suddivisione della tassa in quattro rate, come già avviene nei Comuni limitrofi di Follonica e Gavorrano".

Un altro tema che verrà discusso durante la seduta consiliare sarà la convezione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune pisano di Casale Marittimo. Una collaborazione intercomunale che, secondo i promotori della convezione, dovrebbe migliorare i servizi offerti da entrambi i Comuni. La seduta si chiuderà con uno spazio dedicato alle comunicazioni della sindaca Francesca Travison.

Gabriele Pasquini