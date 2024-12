Svaligiata la cassa del parcheggio

Ancora un "assalto" ai parcheggi comunali. Ad inizio settimana è toccato alla cassa automatica dei parcheggi a pagamento dei sotterranei di via Oberdan. Il fatto risale alla notte tra lunedì e martedì quando un uomo (ripreso dalle telecamere di sicurezza) è sceso nel parcheggio comunale munito di attrezzi da scasso. L’uomo ha preso un frullino portatile ed ha segato le barre di protezione della casse e poi l’ha forzata. Nella cassa automatica c’erano poche centinaia di euro in spiccioli. L’uomo ha rubato quello che poteva e poi è scappato, lasciando a terra anche gli attrezzi. Un blitz che è durato una mezz’ora circa: scarso il bottino ma il furto ha causato un danno abbastanza importante alla cassa per pagare il parcheggio.