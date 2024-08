suona bosso

Ultima serata per la prima edizione dell’Argentario Jazz Festival, dopo le precedenti tre date con Sergio Cammariere, Rita Marcotulli e Roberto Gatto. A chiudere la kermesse musicale sarà Fabrizio Bosso, tra i trombettisti più apprezzati a livello internazionale, domani sera alle 21,30 in piazza Santa Barbara con il suo progetto "We Wonder", con ingresso gratuito. Fabrizio Bosso, con il suo quartetto formato anche da Julian Oliver Mazzariello al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e basso elettrico e Nicola Angelucci alla batteria, renderà omaggio a Stevie Wonder. L’Argentario Jazz Festival è realizzato da Toscana Iniziative Creative, con il patrocinio del Comun e della Pro Loco di Porto Ercole.