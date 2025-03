"Sull’eolico il sindaco ci coinvolga"

Anche Sorano è toccato da un progetto di eolico e il Comune ha affrontato la questione, opponendosi fin dal primo minuto. Il gruppo di minoranza "Sorano Civica" guidato da Matteo Santarelli (nella foto) chiede un coinvolgimento maggiore in questo percorso. "Mi chiedo – dice Santarelli – se il no ai progetti per l’eolico è un’esclusiva della maggioranza". Santarelli sottolinea questo malcontento perché c’è stato un passaggio iniziale dove invece sembrava che l’amministrazione comunale volesse aprire anche alla minoranza.

"Nella seduta del consiglio comunale del 27 novembre scorso – ricostruisce Santarelli – è stata chiesta dalla vicesindaca Belcari, che segue con impegno queste problematiche, la disponibilità delle minoranze a far parte di un tavolo di lavoro anche con i comitati. Io ho risposto subito positivamente. Da allora, a quasi quattro mesi di distanza, del tavolo non si sono più avute notizie".

Sul fronte dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, alla recente riunione con i comitati ci si è limitati alla partecipazione dei sindaci e di amministratori comunali. "È noto – prosegue il consigliere di minoranza – che i territori dei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano sono interessati a un gran numero di progetti per l’eolico da contrastare con determinazione in un modo che dovrebbe essere unitario". Poi l’esponente di Sorano Civica conclude: "Il nostro gruppo – chiude Santarelli – ha votato tutti i provvedimenti in materia presentati dalla giunta in consiglio comunale, a dimostrazione che comunque il no ai progetti per l’eolico non è prerogativa della sola maggioranza".