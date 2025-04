Sulla terza gara ancora nessuna decisione presa

MASSA MARITTIMA"Ho portato a conoscenza i Consigli dei Terzieri che è arrivata la richiesta di indire una edizione straordinaria del Balestro nel corrente anno. Ancora non abbiamo deciso nulla, il Magistrato dei Terzieri si riunirà per prendere una decisione". Dunque, chi si era auto incaricato di tranquillizzare che la ’richiesta è stata rigettata’ viene smentito dalle dichiarazioni del Rettore, Stefano Martinozzi. Fra l’altro dovrà confrontarsi pure con il sindaco Irene Marconi perché, fra i dettagli, si dovrebbe trovare la data in cui dar vita a questa edizione numero tre del 2025, del Balestro. Quindi ancora nulla di deciso e sarà il massimo organismo responsabile della vita dei Terzieri a dare una risposta che, ad oggi, può essere sia positiva che negativa.

In più ci sarebbe da definire un eventuale ’ok’ da parte dell’amministrazione comunale. Dunque, fuga in avanti di notizie stoppata al momento in attesa che, colui che è competente in materia, dia l’annuncio di decisioni ufficiali. Il tutto è scaturito da una richiesta avanzata, al Rettore Stefano Martinozzi, da parte della Loggia Vetulonia di Massa Marittima che intendeva, con la terza edizione del Balestro, celebrare il 150’ anniversario della fondazione della Loggia. Intanto, proprio il Rettore, conferma che per sabato prossimo a partire dalle 15, la parte alta della città, vivrà un pomeriggio di festa per riscoprire radici comuni e ci sarà spazio, per gli arcieri del Girifalco, pronti a dimostrare tutta la loro bravura. Saranno di scena, nel corteggio storico che accompagnerà questi campioni, sbandieratori e musici.

Roberto Pieralli