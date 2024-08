Subbuteo, vince la solidarietà. Aiuti per la ricerca sulla Sla

Tanto il successo riscosso dal 3° Trofeo ‘Città di Follonica’ promosso dall’associazione ‘Maremma Subbuteo’. Tanti gli appassionati che si sono dati appuntamento sulla spiaggia per partecipare al torneo e per contribuire a una causa importante: supportare Fondazione Arisla e la sua mission finalizzata al finanziamento della ricerca sulla Sla. Trentasei giocatori si sono confrontati in 12 gironi, che hanno visto trionfare nella categoria ‘bronze’ Salvatore Lotta e Alberto Giusti, nella categoria ‘silver’ Filippo Becattini e Andrea Oncini, nella categoria ‘gold’ Giuseppe Zaccardo e Fabio Pasquini. Tra i presenti anche il sindaco Matteo Buoncristiani: il Comune ha patrocinato l’evento. "Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione al torneo – dice Grassini, presidente dell’associazione –. È stato possibile ottenere un bel risultato: raccogliere 2.500 euro a sostegno della ricerca sulla Sla, una malattia che ci riguarda da vicino, a seguito della diagnosi di uno dei nostri soci, ricevuta circa quattro anni fa. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e donato per la ricerca, esprimendo insieme a noi vicinanza al nostro socio e a tutte le persone che convivono con la malattia, testimoniando l’apprezzamento per il lavoro dei ricercatori". Ai ringraziamenti si unisce la presidente di Fondazione Arisla, Lucia Monaco. "Ringraziamo l’associazione ‘Maremma Subbuteo’ – dice – per aver organizzato questo evento e tutti coloro che vi hanno aderito. Il nostro impegno è investire ogni risorsa disponibile sulla ricerca migliore con maggiori potenzialità di impatto per la vita delle persone con Sla. Intendiamo portare avanti il piano strategico della ricerca fino al 2025".