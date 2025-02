Subbuteo che passione. "Trofeo Città di Follonica", fervono i preparativi

Follonica, 12 luglio 2024 – È in programma il 3 agosto il "3° Trofeo Città di Follonica" organizzato dal Club Maremma Subbuteo in collaborazione con Soccer Cage e Bagno Nettuno, con il Patrocinio del Comune di Follonica. Si tratta di un torneo promozionale di Subbuteo, un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto in miniatura lo sport più amato dagli italiani: il calcio. Il torneo verrà giocato a ridosso della spiaggia e i proventi saranno donati alla Fondazione AriSla, che da anni si prodiga per cercare una cura alla Sla.

Si sfideranno 36 giocatori in punta di dito, provenienti da tutta Italia per aggiudicarsi l’ambita coppa. Un torneo amato e richiesto, lo dimostra la lista dei partecipanti che si è completata in poche ore. Questo è un chiaro segnale della forte attrattiva per il tema benefico del torneo e anche della location unica dove sarà svolto. Il Maremma Subbuteo organizza da anni tornei in provincia ed è ampiamente conosciuto.

Non solo, il Club Maremma Subbuteo è rinomato per il suo impegno nel creare eventi attrattivi oltre che per i giocatori, anche per i semplici curiosi che decidono di fermarsi ad assistere alla gara e magari lasciare una loro piccola, ma importante, donazione per la ricerca. La giornata benefica rappresenta un momento di svago e divertimento per i giocatori, ma anche un’occasione per i vecchi amanti del Subbuteo che rivedendo l’ambiente e il gioco si possono avvicinare nuovamente a questo antico passatempo e per i ragazzi che ancora non lo conoscono, per poterlo scoprire e magari appassionarsi.

«Sentiamo molto questo torneo – commenta Marco Grassini presidente del Club Maremma Subbuteo –. Poter contribuire nel nostro piccolo alla ricerca, ci rende orgogliosi e speranzosi che una cura a questa terribile malattia venga trovata nel breve tempo. Il nostro Club conta circa 30 iscritti e siamo sulla piazza da ormai 7 anni, ma con la passione e l’amicizia che ci accomuna dal primo giorno. Sì perché il Subbuteo non è solo un gioco, ma una fonte di aggregazione e di tanto divertimento. Ed è proprio questo che ci spinge ad andare avanti negli anni, cercando di essere anche un valore aggiunto per la nostra comunità, organizzando appunto eventi come quello del 3 Agosto". Per Informazioni sul club o riguardanti il torneo scrivere alla mail [email protected].