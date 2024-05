Malore durante l’immersione, sub soccorso a Giannutri

Grosseto, 20 maggio 2024 – Problemi per un sub in risalita da un’immersione, portato con l’elisoccorso in ospedale. Nel pomeriggio di ieri un sommozzatore di 60 anni, originario di Verona, è tornato in superficie in stato confusionale e ha accusato un formicolio agli arti. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, durante una tranquilla uscita nelle splendide acque dell’Arcipelago Toscano.

Partito dal porto di Porto Santo Stefano, l’uomo si trovava tra i fondali nelle vicinanze dell’isola di Giannutri, ad assisterlo un’imbarcazione del posto che effettua attività di diving. Il personale ha subito segnalato il problema all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, che ha immediatamente attivato i soccorsi contattando il personale del 118. L’ambulanza della Confraternita di Misericordia è intervenuta trasportando l’uomo dal molo Garibaldi, dove il natante è arrivato dopo i circa 40 minuti di traversata, fino alla piazzola di atterraggio del Siluripedio, dove l’elisoccorso Pegaso 2 si è alzato in volo per trasportare il paziente all’ospedale di Grosseto.

Al Misericordia il sub è stato subito trasferito in camera iperbarica, per il necessario trattamento dopo il malore accusato in emersione. L’uomo è rimasto comunque cosciente per tutto il tempo del soccorso ed è stato affidato alle cure dell’ospedale grossetano per le cure del caso.