Strada delle Basse, i lavori: "Lavoriamo sulla sicurezza"

A Capalbio prendono il via i lavori per la Strada delle Basse. Sta per partire l’opera pubblica nel territorio comunale con le operazioni che riguarderanno vari tratti della carreggiata, per un costo complessivo di circa 30mila euro.

I lavori di manutenzione cominceranno a breve e riguarderanno la messa in sicurezza della Strada delle Basse.

Le operazioni, che riguarderanno vari tratti della carreggiata, si concentreranno nel rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale.

"Stiamo lavorando molto per mettere in sicurezza le strade – commenta Marzia Stefani, assessora comunale con delega ai Lavori pubblici – e migliorare la viabilità del territorio comunale. La nostra amministrazione ha sempre insistito sulla questione, allocando molte risorse per garantire un parco stradale moderno ed efficiente. Le operazioni avranno un costo di circa 30mila euro".