"Stop ai botti in città. Predisporre ordinanza"

"Per i festeggiamenti del prossimo Capodanno va predisposta un’ordinanza di divieto di esplosione di botti, petardi, ed altri fuochi d’artificio". E’ la richiesta che "Grosseto al Centro" fa con una lettera al sindaco di Grosseto dopo i fatti accaduti nell’ultimo San Silvestro. "Ordinanze del genere sono state emanate in tante città dove ci sono state sanzioni fino a 5mila euro. E che mirano alla tutela della pubblica incolumità, di quella degli animali, del patrimonio pubblico e privato e dell’ambiente". Poi chiudono: "Pensiamo poi agli anziani, alle persone che soffrono di patologie cardiache, al rischio di incidenti causato dalla fuga di animali terrorizzati, al rischio incendi e, inoltre, agli impressionanti picchi di polveri sottili (Pm10 e Pm2.5), contenenti metalli pesanti, rilevati nell’aria nelle ore successive al Capodanno dalle centraline – aggiungono –. Per il futuro si potrà predisporre l’utilizzo di fuochi pirotecnici cosiddetti ‘gentili’, come per il patrono San Rocco a Marina di Grosseto il 16 di agosto".