Sporcizia e rifiuti in spiaggia: "Servono maggiori controlli"

Maleducazione senza confini? Sembra di sì. Il litorale grossetano, in questi giorni preso d’assalto da turisti e vacanzieri, ogni mattina sembra un campo di battaglia. Una situazione che si sta ripetendo giorno dopo giorno, soprattutto nelle mattine successive ai giorni di festa: 16 agosto e domeniche comprese. Da qualche anno troppo movimentati. Un gruppo di cittadini ha filmato e fotografato quello che la spiaggia di Principina a Mare ha dovuto affrontare in questi giorni: cartacce, bottiglie di vetro, lattine e cicche di sigaretta. Abbandonati ovunque. In alcuni casi addirittura accumulati sotto le "capanne" di legni che caratterizzano quella parte di litorale e crate con i legni spiaggiati dopo essere stati trasportati dall’Ombrone. E’ stata Monica Fagioli, lettrice della Nazione, a segnalare il problema con tanto di documentazione che è stata spedita anche al Comune e agli organi di vigilanza dell’Amministrazione comunale. "Purtroppo – ha detto – la situazione è sempre questa. La maleducazione di questa gente ormai è sconfinata: trascorrono la notte in spiaggia e abbandonano tutto. Ci sono i cestini ma non vengono utilizzati. E’ una vergogna".

Segnalazioni che si ripetono e che sono finite sui tavoli della Polizia municipale. "A seguito di ogni segnalazione – dice Monica Fagioli – dopo qualche giorno era pulito. Gli operai e anche alcuni volontari hanno pulito tratti di spiaggia dove altri avevano sporcato. Ma non si può andare avanti così. Servirebbero magari più controlli notturni". E forse, aggiungiamo noi, anche un po’ più di civiltà.

Matteo Alfieri