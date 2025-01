Sottopassi. Via ai lavori in via Leopardi

Novità per i sottopassaggi follonichesi, in questi mesi sorvegliati speciali a causa dei frequenti allagamenti nelle occasioni di maltempo. Approvata con una delibera di giunta il documento di fattibilità delle alternative progettuali per la messa in sicurezza dei sottopassi, con via Leopardi come primo intervento. Verrà realizzato un sistema di raccolta delle acque di scorrimento, i una vasca di raccoglimento delle acque e la realizzazione di altre opere di completamento della mitigazione del rischio idraulico. "Massima priorità - confermano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti - sarà data alla situazione di via Leopardi. Dopo aver risolta la criticità agiremo anche sul sottopassaggio di via Massetana".