Sostegno ai servizi sociosanitari, tre associazioni vincono il bando. Contributi ad Auser filo soccorso argento, Misericordia e Humanitas

Auser Grosseto filo soccorso argento odv, Misericordia e Humanitas: sono queste le tre associazioni vincitrici del bando erogato dall’Amministrazione per il sostegno di attività, progetti e iniziative rivolti al settore sociale, socio assistenziale e socio sanitario nell’ambito del potenziamento del servizio di trasporto dei disabili. Un contributo importante che andrà a coprire il 70% delle spese sostenute dell’associazione, per un massimo di 10mila euro a singola domanda. "Il bando permetterà alle associazioni che si sono aggiudicate il finanziamento di rafforzare la loro presenza sul territorio, grazie all’acquisto di nuove attrezzature destinate al trasporto e alla movimentazione di soggetti con ridotta mobilità – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna (nella foto) e l’assessore al Sociale Sara Minozzi – Nello specifico, Auser Grosseto e la Misericordia provinciale acquisteranno entrambe un nuovo autoveicolo allestito con piattaforma per il trasporto di persone con disabilità. Al contrario, l’Humanitas dedicherà le proprie risorse all’acquisto di nuove carrozzine per deambulazione e di un nuovo scendiscale elettrico. Fare squadra è fondamentale. Avere la sensibilità di capire che ci sono persone in difficoltà e che necessitano di aiuto non è scontato. Grazie ai tantissimi volontari che quotidianamente dedicano il proprio tempo per gli altri".