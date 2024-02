Sorgenia: "Parco eolico studiato nel miglior modo possibile"

Scaduti i tempi per presentare le osservazioni al parco eolico, interviene Sorgenia, la società che ha progettato l’impianto.

"Stiamo leggendo con attenzione le osservazioni fatte al progetto eolico – dicono dalla società –. Confermiamo il nostro impegno a dar vita a un confronto costruttivo con il territorio, iniziato oltre un anno fa grazie a diversi incontri con l’Amministrazione comunale, prassi che adottiamo abitualmente quando pianifichiamo interventi. Abbiamo studiato questo progetto e la sua localizzazione con cura e attenzione con la volontà di creare un modello di produzione da fonte rinnovabile compatibile sotto ogni aspetto e che possa diventare un intervento funzionale agli obiettivi energetici della Regione Toscana. A titolo esemplificativo parte della produzione rinnovabile potrà essere destinata agli abitanti di Pitigliano che in tal modo vedranno una significativa riduzione in bolletta della materia energia". "Per l’impianto – dicono ancora da Sorgenia – sono state scelte le migliori tecnologie disponibili così da garantirne la massima efficienza e compatibilità ambientale. La grande distanza tra le turbine, ad almeno 600 metri una dall’altra, minimizza, l’impatto potenziale sull’avifauna. Inoltre, per ridurre la visibilità delle pale, è stata scelta una localizzazione che non è visibile dal centro storico di Pitigliano".

Un progetto insomma che per Sorgenia rappresenta un’opportunità di sviluppo e che garantisce ricadute positive ai territori e un contributo alla transizione energetica della Regione Toscana e del Paese. "Confidiamo che dal dialogo collaborativo con le Autorità competenti – conclude la società – possa emergere la bontà dell’iniziativa".

N.C.