"Solisti dal mondo" per il ’Mantovani’

"Solisti dal mondo" è il tiolo del concerto di oggi a Follonica, nella Sala Allegri (inizio alle 21.15), per il "Mantovani International Guitar Festival". E’ un concerto che celebra culture e stili musicali diversi con la chitarra, accompagnata dal quartetto d’archi. Sul palco saliranno i chitarristi Sinan Erşahin (Turchia), Sándor Papp (Ungheria), insieme ai musicisti del quartetto "Allegro con Brio" Massimo Merone, Valentina Garofoli (violino), Giulia Bernardini (viola) e Michele Lanzini (violoncello).

"E’ un concerto unico che celebra l’incontro di culture e tradizioni musicali – dicono gli organizzatori – e gli artisti porteranno in scena una serata ricca di emozioni e varietà sonora. Il pubblico potrà attendersi un programma affascinante che include opere di compositori contemporanei come Charlton, Mayer e Dyens, le cui composizioni mettono in risalto la versatilità della chitarra e la bellezza degli archi. Le melodie accattivanti e le armonie innovative si intrecceranno in un dialogo musicale, offrendo un’alternanza di passaggi ferventi e delicati. Con l’alternarsi di stili e influenze culturali, il concerto promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio sonoro attraverso diverse atmosfere, dalle sonorità calde della musica turca a quelle evocative dell’Europa centrale. Gli spettatori resteranno incantati dalla sinergia tra i solisti e gli archi".